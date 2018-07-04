Хосе Пекерман: "Колумбии не хватало Хамеса Родригеса"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Англии (1:1, 3:4 по пен.) отметил, что команде из-за отсутствия Хамеса Родригеса не хватило завершения атаки.

- Многие в Англии считают, что ваши игроки провоцировали арбитра.

- Знаю, что вы и до матча были недовольны. Были очень жесткие комментарии. Не считаю справедливым, что так думают о наших игроках. Каждый матч был очень напряженным. Мы видели, как играет Англия. Люди постоянно падали в штрафной и против Панамы, и сегодня. Да, нужно поставить себя на место футболистов. Когда есть нарушение - это одно. Но когда столько падений... Нужно, чтобы судьи демонстировали определенное равновесие в решениях. Может, я ошибаюсь, но мне казалось именно так. В следующем матче нужно обращать внимание на эти вещи.

- Вас разочаровало, что вы не смогли выпустить на поле Хамеса Родригеса?

- Все команды ожидают, что они смогут выйти в финал и ожидать титул, для этого они сюда и приехали. Мы, как все, прикладывали все усилия, чтобы победить. Интенсивность этого матча, все, что происходило на поле, доказывало, что это была игра огромной важности. Что касается Хамеса, нам не хватало ключевого игрока нашей сборной. Этот игрок обладает творческим талантом и умеет забивать голы, он способен сыграть решающую роль. Но, к сожалению, из-за его состояния мы не смогли выпустить его на поле.

Мы играли немного в экспериментальном составе. Есть полностью укомплектованные сборные, а нам пришлось преодолевать некоторые сложности. Не хватало завершения атаки. Сложно принять это поражение. Нам требовалось немножко больше удачи, но она во время пенальти нам не улыбнулась. Чувствуем, что это удар и разочарование. Но рад, что игроки смогли выйти в этот раунд. (Игорь РАБИНЕР)

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