Хосе Пекерман: "Какие изменения будут в матче с Польшей? Думаю, мы сыграем 11 на 11"

Наставник сборной Колумбии Хосе Пекерман накануне матча с Польшей отметил, что сейчас его команда находится в неком стрессе и ближайшая игра даст ответы на многие вопросы.

- Будут ли изменения в составе во втором матче?

- Главное – мы начнем 11 на 11 (смех в зале). Мы надеемся на тех, кто к началу не был готов в лучшей форме, а это важные игроки. Нужно восстановить уверенность в себе, потому что мы знаем, что способны на многое. Нужна гармония в команде.



Да, бывают сложные моменты, но нужно быть единым кулаком. Это способствует оптимизму. Если матч пойдет хорошо, то мы сможем навязать поляком свою игру. Нам надо создавать моменты и нивелировать сильные стороны Польши.

- Сколько изменений вы планируете сделать в составе на завтрашний матч?

- Надо что-то менять, согласен. У нас очень богатый состав. Все в хорошей форме. Нужно учитывать много факторов. Конкретные фамилии не назову, но мы готовы к изменениям. Польша – это очень сильная команда. Там есть и личности и сильный коллективный футбол.



Они выносливы, техничны и опытны. Я рассматривал их как команду, как ту, может выйти из группы. Матч с Сенегалом? Там происходили странные вещи. Ошибаться могут все и Колумбия тоже. На этом турнире очень тяжело играть. Сейчас у нас стресс. Важно посмотреть, как игроки реагируют на это.

- И Польша и Колумбия проиграли первые матчи. Чего нам ждать завтра?

- Это будет матч, где обе команды будут играть на победу. Я жду очень интенсивную игру. Нужен хороший настрой и внимательное отношение к голевым моментам. На этом мундиале мы видим, что первый гол играет огромную роль. Здесь очень сложно выиграть, проигрывая в счете. Вот победа Швейцарии стала исключением. Это решающий матч для нас.

- Как вы относитесь к системе видеповторов?

- Очень хорошо. Футбол развивается и технологии должны интегрироваться. К тому же это очень интересно. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Польша - Колумбия: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало - в 21.00 (время московское)

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