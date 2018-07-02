Хосе Пекерман: "Хорошие новости – у Хамеса нет серьезной травмы"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман на пресс-конференции, посвященной предстоящему мачту его команды против Англии в 1/8 финала чемпионата мира, рассказал о состоянии Хамеса Родригеса, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Есть еще день, чтобы окончательно решить, сыграет ли Хамес против Англии. Но новости у нас позитивные. Мы провели обследование и получили хорошие результаты. Никакой серьезной травмы у него нет.

Матч Колумбия – Англия состоится завтра, 3 июля в Москве на стадионе "Спартак". Начало игры – 21.00 по московскому времени.

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