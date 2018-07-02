Хосе Пекерман: "Главное для Колумбии – контролировать мяч"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман на пресс-конференции, посвященной предстоящему мачту его команды против Англии в 1/8 финала чемпионата мира, рассказал, какую тактику планирует применить против соперника, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Мы уделяем огромное внимание всем мелочам. Аутам, свободным, всем "стандартам". Для этого тщательно изучаем соперника. Англия – понятное дело не исключение. В групповом турнире мы почти во всех матчах больше контролировали мяч, даже против Японии, когда играли в меньшинстве. Это наша главная философия. Надеюсь, против англичан мы будем действовать еще эффективнее, потому что соперник очень силен.

Матч Колумбия – Англия состоится завтра, 3 июля в Москве на стадионе "Спартак". Начало игры – 21.00 по московскому времени.

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