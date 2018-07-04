Хосе Пекерман: "Англичане сами падали, хотя их и не толкали"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Англии (1:1, 3:4 по пен.) отметил, что его команда показала сбалансированный футбол. По словам аргентинца, карты ему спутали англичане, которые часто необоснованно падали.

- Игра была очень жесткая, грубая. Была масса ситуаций такого рода, - заявил Пекерман. - И все знали, что матч будет такой. Инициатива переходила от Англии к Колумбии и обратно. Нужно защищать футбол. Играть в таком матче было сложно и неудобно. Один игрок падал, хотя его не толкали, игроки сами искали возможности, чтобы судья назначил штрафной. Все это спутало нам карты. Но должен сказать, что у Англии замечательная команда. Колумбия тоже показала, что является командой, обладающей большими достоинствами. И показала себя на этом чемпионате хорошо.

- Как поменялся рисунок игры во втором тайме после пропущенного гола и замен?

- У Англии игроки устали больше, чем у Колумбии. К сожалению, серия пенальти сложилась не в нашу пользу. Наша команда сыграла смело, показывала сбалансированный футбол. Нам оказалось сложно войти в матч, не хватало игрокам и спокойствия, мяч все время находился на втором этаже. Мы не могли атаковать значительными силами, и очень часто не удавались навесы, особенно в первом тайме. Мохико не смог сыграть так, как мы хотели. Нам не удалось создать много опасных ситуаций, но у команды есть масса достоинств. Мы хорошо защищались, играли на стандартных положениях. Игра постоянно обрывалась, разбилась на эпизоды, и это тоже нам помешало.

- Удивила ваша хорошая игра в обороне. Для вас есть возможность тренировать команду в следующем отборочном этапе?

- Меня в этом матче ничего не удивило. Мы знали, на что способен соперник. Что касается второго вопроса, я никогда не говорю о будущем. Мы все выложились, проделали огромную тяжелую работу. Нам нужно говорить только об этом матче. (Игорь РАБИНЕР)

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