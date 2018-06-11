19:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хосе Мария Хименес: "У сборной России на футболках будет герб РФ, это скажется на способностях игроков"


Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес выразил мнение, что сборная России имеет преимущество домашних трибун на чемпионате мира-2018. С россиянами уругвайцы встретятся в матче третьего тура группового турнира. Игра пройдет 25 июня в Самаре.

- В первую очередь мы думаем о матче с Египтом и в дальнейшем будем отталкиваться от него, - цитирует ТАСС Хименеса. - Мы понимаем, что Россия - хозяйка чемпионата, это поможет ей, она будет иметь большую поддержку болельщиков, что увеличивает ее шансы в игре с нами. Россияне, против которых мне доводилось играть, хорошо физически развиты, они поддерживают хороший ритм игры. Очень большое значение для них будет играть тот факт, что у них на футболках будет герб России, этот факт положительно скажется на их способностях.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5282954

Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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