Хосе Антонио Камачо: "Сборная Габона отравилась перед игрой с Марокко"

Главный тренер сборной Габона Хосе Антонио Камачо после поражения от Марокко (0:3) в отборочном матче чемпионата мира-2018 считает, что его подопечные сильно отравились. По мнению наставника, во время игры его команда была безразличной и обессиленной.

- Очень подозрительно, что половина команды заболела, - приводит Marca слова Камачо. - Мы пошли в ресторан, не дождавшись еды в отеле. Во время игры моя команда была безразличной и лишенной сил. Было много игроков, которые не доверяли гостиничной еде. Кроме того, пострадали и некоторые представители тренерского штаба. У Марокко отличная команда, случилось отравление. За день до игры мы попросили мячи потренироваться, но нам не позволили этого. Федерация Габона поговорит на этот счет с ФИФА.