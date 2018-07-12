Хорваты жгут файеры и купаются в фонтанах. Что творится в Загребе

В социальных сетях появляется все больше видео с празднований выхода сборной Хорватии в финал чемпионата мира-2018. В среду команда в дополнительное время переиграла в финале Англию (2:1). В финале, который состоится в воскресенье, 15 июля в Москве, соперником хорватов станет сборная Франции.
В Загребе ликующая толпа жжет файеры, многие танцуют, а некоторые болельщики даже купаются в фонтане.
WATCH: Croatia fans erupt in celebrations in Zagreb as Croatia advances to the 2018 World Cup final.@AnneNBCNews will have more tonight on @NBCNightlyNews. pic.twitter.com/bkWdbO1Of6– NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) 11 июля 2018 г.
CROATIA CROATIA CROATIA ❤️❤️!!!!! pic.twitter.com/yYqJi2o9KY– Ena (@epekusic) 11 июля 2018 г.
Croatia beat England, whole city of Zagreb is celebrating with so much joy!!! #croatia #WorldCup #WorldCupFinal pic.twitter.com/fJ9wj3qHl0– Connie Chen (@RecruiterConnie) 11 июля 2018 г.