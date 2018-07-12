Хорваты жгут файеры и купаются в фонтанах. Что творится в Загребе

В социальных сетях появляется все больше видео с празднований выхода сборной Хорватии в финал чемпионата мира-2018. В среду команда в дополнительное время переиграла в финале Англию (2:1). В финале, который состоится в воскресенье, 15 июля в Москве, соперником хорватов станет сборная Франции.

В Загребе ликующая толпа жжет файеры, многие танцуют, а некоторые болельщики даже купаются в фонтане.

Хорватия - Англия: онлайн-трансляция