"Хорваты всегда были предателями". Жесткая реакция члена Совета Федерации на поступок Виды

Член Совета Федерации Франц Клинцевич - о словах защитника сборной Хорватии Домагоя Виды.

- Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная, - цитирует сенатора Федеральное агентство новостей. - Ему не 15 лет, он взрослый человек, он все это знает и понимает. Он пошел на эту провокацию умышленно. И заметьте, за все время чемпионата ничего такого не было – никто кроме хорватов себе такого не позволял. Только хорваты. Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира. И я абсолютно четко убежден, что необходимо всеми дипломатическими и политическими методами потребовать ответа за эту провокацию. Не надо раздувать, но потребовать ответа нужно обязательно.

Ранее на видеозаписи после матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти - 4:3) хорват сказал на видеозаписи: "Слава Украине". Позднее он получил предупреждение от ФИФА.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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