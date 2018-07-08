Хорваты Вида и Вукоевич посвятили победу Украине

Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пен. - 3:4. Домагой ВИДА (без майки) автор гола в дополнительное время и точного удара серии пенальти. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и экс-игрок команды Огнен Вукоевич после четвертьфинала ЧМ-2018 против России (2:2, 4:3 по пен.) посвятили победу Украине и киевскому "Динамо". Оба футболиста выступали за украинский клуб на протяжении нескольких лет.

- Слава Украине! - заявил в камеру Домагой Вида.

- Это победа за Динамо и за Украину, - поддержал бывшего партнера Вукоевич.

Вида в игре против России забил один мяч в основное время, а также реализовал свою попытку в серии пенальти. Экс-футболист московского "Спартака" Вукоевич работает скаутом киевского "Динамо" и входит в делегацию своей сборной на ЧМ-2018.