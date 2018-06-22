Хорваты верят, что в России смогут превзойти результат бронзовой сборной-1998

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после матча чемпионата мира по футболу-2018 с Аргентиной (3:0) в Нижнем Новгороде ответил на вопрос о том, способна ли нынешняя команда повторить и превзойти результат чемпионата мира-1998, передает спецкор СЭ" Артем АГАПОВ. 20 лет назад хорваты завоевали бронзу на турнире во Франции.

– Да, мы можем сделать это. Мы способны на большее, – сказал Ловрен журналистам. – Просто посмотрите на наш состав, наши игроки лучше тех, что были раньше, что были 20 лет назад. Да, мы должны это подтвердить игрой. И если мы будем показывать такой футбол, как сегодня, то способны зайти очень далеко. Я верю в это.

Есть ли на этой турнире команды лучше Хорватии? Слушайте, фаворитов много. И ни одна игра не получается простой. На турнире достаточно топ-команд, топ-имен – Германия, Испания, Франция… А мы андердоги, аутсайдеры, и это помогает нам.

Сегодняшний результат даст нам импульс. Надеюсь, нам удастся сохранить форму на весь турнир. Мы показали сегодня, что все должны уважать Хорватию. При том, что у нас одна из самых сильных групп, мы способны играть под давлением. И не готов сказать, какого бы соперника предпочел в плей-офф. Кто бы им ни оказался, мы будем готовы сражаться. Даже если это будет Франция, она будет знать, что ее ждет сложный соперник.

– Есть ли команда, которую вы бы не хотели встретить до финала? – общий смех.

– Мы недавно хорошо провели товарищеский матч с Бразилией, которую я тоже отношу к фаворитам. Знаете, мы никого не боимся. Слушайте, мы обыграли 3:0 Аргентину, одну из топ-команд. Не напомните, когда она в последний раз уступала 0:3 на чемпионате мира? И раз мы на чемпионате мира, то хотим оставаться на нем как можно дольше.

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