Хорваты показали раздевалку после победы над Данией

Сборная Хорватии обыграла Данию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 - 1:1 (3:2 по пен.). После игры команда отпраздновала победу в раздевалке.

Следующим соперником хорватом на турнире станет сборная России. Сборная Хорватии во второй раз в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В прошлый раз, в 1998 году, команда завоевала бронзовые медали.

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