Хорваты никак не могут победить в основное время в плей-офф

Несмотря на выход в финал чемпионата мира, сборная Хорватии не смогла прервать серию без побед в основное время в плей-офф крупных турниров. В последний раз "шашечные" выигрывали за 90 минут ровно 20 лет назад – в бронзовом матче ЧМ-1998. Следующие пять встреч неизменно переходили в дополнительное время, причем три из них - в серию пенальти. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи сборной Хорватии в плей-офф крупных турниров