Хорваты никак не могут победить в основное время в плей-офф

Несмотря на выход в финал чемпионата мира, сборная Хорватии не смогла прервать серию без побед в основное время в плей-офф крупных турниров. В последний раз "шашечные" выигрывали за 90 минут ровно 20 лет назад – в бронзовом матче ЧМ-1998. Следующие пять встреч неизменно переходили в дополнительное время, причем три из них - в серию пенальти. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи сборной Хорватии в плей-офф крупных турниров
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Голы
|
23.06.1996
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Германия – 1:2
|
Шукер
|
30.06.1998
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Румыния – 1:0
|
Шукер
|
04.07.1998
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Германия – 3:0
|
Ярни, Влаович, Шукер
|
08.07.1998
|
ЧМ
|
1/2 финала
|
Франция – 1:2
|
Шукер
|
11.07.1998
|
ЧМ
|
За 3-е место
|
Голландия – 2:1
|
Просинечки, Шукер
|
20.07.2004
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Турция – 1:1 (пен. – 1:3)
|
Класнич
|
25.06.2016
|
ЧЕ
|
1/8 финала
|
Португалия – 0:1 (д.в.)
|
-
|
01.07.2018
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Дания – 1:1 (пен. – 3:2)
|
Манджукич
|
07.07.2018
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Россия – 2:2 (пен. – 4:3)
|
Крамарич, Вида
|
11.07.2018
|
ЧМ
|
1/2 финала
|
Англия – 2:1 (д.в.)
|
Перишич, Манджукич