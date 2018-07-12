00:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хорваты никак не могут победить в основное время в плей-офф


Несмотря на выход в финал чемпионата мира, сборная Хорватии не смогла прервать серию без побед в основное время в плей-офф крупных турниров. В последний раз "шашечные" выигрывали за 90 минут ровно 20 лет назад – в бронзовом матче ЧМ-1998. Следующие пять встреч неизменно переходили в дополнительное время, причем три из них - в серию пенальти. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи сборной Хорватии в плей-офф крупных турниров

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Голы

23.06.1996

ЧЕ

1/4 финала

Германия – 1:2

Шукер

30.06.1998

ЧМ

1/8 финала

Румыния – 1:0

Шукер

04.07.1998

ЧМ

1/4 финала

Германия – 3:0

Ярни, Влаович, Шукер

08.07.1998

ЧМ

1/2 финала

Франция – 1:2

Шукер

11.07.1998

ЧМ

За 3-е место

Голландия – 2:1

Просинечки, Шукер

20.07.2004

ЧЕ

1/4 финала

Турция – 1:1 (пен. – 1:3)

Класнич

25.06.2016

ЧЕ

1/8 финала

Португалия – 0:1 (д.в.)

-

01.07.2018

ЧМ

1/8 финала

Дания – 1:1 (пен. – 3:2)

Манджукич

07.07.2018

ЧМ

1/4 финала

Россия – 2:2 (пен. – 4:3)

Крамарич, Вида

11.07.2018

ЧМ

1/2 финала

Англия – 2:1 (д.в.)

Перишич, Манджукич

 

 

К комментариям
0
Материалы других СМИ