23:20 13 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хорваты не перестают мечтать о Кубке мира


Сборная Хорватии не перестает мечтать о победе в чемпионате мира-2018, о чем напомнила в своем Твиттере, опубликовав фотографию с заветным трофеем.

 

В финале ЧМ-2018 "шашечным" будет противостоять команда Франции. Встреча пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники". Хорваты впервые в истории сыграют в финале чемпионата мира. 

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь

Опрос

Франция - Хорватия: кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
Материалы других СМИ