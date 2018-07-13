Хорваты не перестают мечтать о Кубке мира

Сборная Хорватии не перестает мечтать о победе в чемпионате мира-2018, о чем напомнила в своем Твиттере, опубликовав фотографию с заветным трофеем.

В финале ЧМ-2018 "шашечным" будет противостоять команда Франции. Встреча пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники". Хорваты впервые в истории сыграют в финале чемпионата мира.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)​

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь