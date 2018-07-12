22:48 12 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хорваты еще не решили, наградят ли медалями ЧМ-2018 Вукоевича и Калинича


Сборная Хорватии только после финала чемпионата мира решит, будет ли она награждать медалями форварда Николу Калинича и члена хорватской делегации Огнена Вукоевича, которые были исключены из команды во время турнира.

Напомним, Калинич был отчислен из сборной после отказа выйти на замену в матча 1-го тура группового этапа с командой Нигерии (2:0). 

Вукоевич был отстранен Хорватским футбольным союзом от участия в чемпионате мира после публикации видео из раздевалки сборной после победы в четвертьфинале над Россией (2:2, 4:3 по пенальти). На записи он сказал, что посвящает победу Украине.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5369695

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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