Хорватский теннисист Борна Чорич: "Что за день!"

Хорватский теннисист Борна Чорич отреагировал на победу национальной команды над Аргентиной (3:0) в рамках чемпионата мира. Соотечественники Чорича, набрав шесть очков, обеспечили себе участие в плей-офф турнира.

- Что за день! Победа номер 100 (имеется в виду победа Чорича на турнире в Халле. - Прим. "СЭ") и 3:0 против Аргентины, - написал в своем Твиттере Чорич. - Уровень радостного возбуждения - 100 процентов!