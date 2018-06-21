Хорватский теннисист Борна Чорич: "Что за день!"

Хорватский теннисист Борна Чорич отреагировал на победу национальной команды над Аргентиной (3:0) в рамках чемпионата мира. Соотечественники Чорича, набрав шесть очков, обеспечили себе участие в плей-офф турнира.
- Что за день! Победа номер 100 (имеется в виду победа Чорича на турнире в Халле. - Прим. "СЭ") и 3:0 против Аргентины, - написал в своем Твиттере Чорич. - Уровень радостного возбуждения - 100 процентов!
What a day!!!– borna coric (@borna_coric) 21 июня 2018 г.
Victory number 100 and than 3-0 against Argentina 😁😁😁
Excitement level = 💯#WorldCup #CroArg #CRO