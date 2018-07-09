Хорватский футбольный союз призвал игроков воздержаться от неоднозначных высказываний

Хорватский футбольный союз выступил с обращением по поводу инцидента с защитником команды Домагоем Видой, а также одним из членов делегации сборной Хорватии Огненом Вукоевичем. После матча ЧМ-2018 против России (2:2, 4:3 по пен.) хорваты записали видео с выкриками "Слава Украине!".

"Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что вышеупомянутые сообщения были всего лишь ответом на многочисленные послания поддержки, полученные от Украины во время чемпионата мира по футболу 2018 года, учитывая глубокое влияние Виды и Вукоевича на украинский футбол, когда они выступали в составе киевского "Динамо". Тем не менее, Хорватский футбольный союз указал как Виде, так и Вукоевичу, а также всем другим лицам, представляющим страну, воздерживаться от любых сообщений, которые могут быть политически интерпретированы в будущем.

Хорватский футбольный союз и сборная Хорватии полностью поддерживают принципы борьбы с любой формой нетерпимости в футболе, а также выступают против смешивания политики со спортом", - говорится в сообщении союза.

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