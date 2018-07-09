Хорватский футбольный союз принес России извинения за поведение Виды и Вукоевича

Хорватский футбольный союз принес извинения России за слова защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и бывщего игрока команды Огнена Вукоевича, сообщает официальный сайт организации.

- Хорватский футбольный союз приносит извинения российской общественности за поведение представителей команды, - говорится в сообщении.

До этого на видеозаписи после матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти - 4:3) Вида сказал на видеозаписи: "Слава Украине". Позднее он получил предупреждение от ФИФА. Вукоевич также добавил, что посвящает победу киевскому "Динамо" и Украине.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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