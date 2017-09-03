Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хорватский футбольный союз подтвердил, что матч с Косово будет доигран 3 сентября

1

Пресс-служба Хорватского футбольного союза подтвердила, что отборочный матч чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и Косово будет доигран сегодня, 3 сентября. Изначально команды хотели перенести доигровку на другой день, поскольку 5 сентября им предстоят очередные игры, а ФИФА выступала за проведение игры в воскресенье.

Встреча пройдет в Загребе на стадионе "Максимир" и будет продолжена с 22-й минуты при счете 0:0. Начало матча - 15.30 по московскому времени.

Напомним, игра была прервана из-за сильного дождя. Поле стадиона "Максимир" быстро оказалось непригодным для футбола, из-за чего судья Стефан Юханнессон совместно с делегатом решил остановить игру и перенести ее на другой день.

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

П_о_в_а_р

Напомним, игра была прервана из-за сильного дождя. Поле стадиона "Максимир" быстро оказалось непригодным для футбола ---------------------------------- А разве в демократических Европах так бывает?

12:45