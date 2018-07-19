Хорватский футбольный союз подарит 12 игровых футболок сборной детям, спасенным в Таиланде

Хорватский футбольный союз отправил 12 игровых футболок национальной команды детям, спасенным из затопленной пещеры в Таиланде, информирует официальный сайт организации.

- По возвращении национальной команды из России, Хорватский футбольный союз и лично президент организации Давор Шукер приняли решение отправить 12 игровых футболок юным футболистам из Таиланда, - говорится в сообщении пресс-службы. - Мы рады тому, что дети идут на поправку после тяжелого потрясения и преподносим такой подарок в качестве поддержки.

Напомним, 12 юных футболистов и их тренер пропали 23 июня в одной из пещер на юге Таиланда, а с 8 по 10 июля все они были выведены на поверхность.

Сборная Хорватии стала серебряным призером чемпионата мира-2018.