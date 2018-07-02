Хорватский эксперт: "Против России нам будет легче в психологическом плане. Но шансы 50 на 50"

Известный хорватский агент Марко Налетилич поделился с "СЭ" ожиданиями перед матчем 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия. Хорваты в 1/8 финала обыграли Данию, а россияне - Испанию.

– Наша сборная – одна из самых сильных команд на этом чемпионате мира, – сказал Налетилич. – Вчера в матче с Данией мы вышли на поле под большим давлением, и именно поэтому показали игру ниже своего реального уровня. Всем в Хорватии было ясно, что сборная обязана проходить скандинавов – это самый тяжелый матч на турнире для нашей команды. Теперь против России играть гораздо легче в психологическом плане – потому что уже добились большого успеха. Уверен, что во встрече с вами нет фаворита. Как его не может быть в на таком турнире и на такой стадии. Шансы 50 на 50! Надеюсь, что Хорватия победит. А пойдет дальше Россия, я стану ее болельщиком из-за своего большого друга Станислава Черчесова – он грандиозный тренер! – и других знакомых и близких мне людей из вашего футбола. (Игорь НОВИКОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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