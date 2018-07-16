17:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хорватский агент - о серебре ЧМ-2018: "Это невероятно большой успех для страны с населением в 4,5 миллиона человек"


Известный хорватский агент Марко Налетилич в интервью "СЭ" подвел итоги чемпионата мира-2018 для сборной Хорватии, которая в финале турнира уступила Франции (2:4).

- Ключевой эпизод матча - пенальти в наши ворота, - считает Налетилич. - До этого смотрелись лучше и контролировали ход матча в первом тайме. Но, так случилось... В любом случае мы добились невероятно большого успеха! Исторического! Ведь население страны составляет всего 4,5 миллиона человек. Что касается Франции, то это лучшая команда этого чемпионата мира. Она, конечно, заслужила победу и золотые медали. Но Хорватия имела шанс ее обыграть. (Игорь НОВИКОВ)

Франция - Хорватия

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