Хорватский агент – о финале ЧМ: "Играли в футбол мы, а забивали французы"

Хорватский агент Младен Клишкиниц в интервью "СЭ" отметил, что сборная его страны достойно провела финальный матч чемпионата мира. В решающей игре мирового первенства "шашечные" уступили Франции (2:4).

– Предполагал, что Хорватия сможет победить, – отметил Клишкиниц. – Как раз поправился Перишич, все были в строю и дали настоящий бой французам. Получилось так: играли мы, а забивали – они.

Конечно, очень расстроен, как и миллионы наших болельщиков. Но с сегодняшнего дня это разочарование исчезнет. Потому что все будут помнить о том, что Хорватия добилась отличного результата – дошла до финала чемпионата мира! Это самый главный итог турнира для нас. (Игорь НОВИКОВ)

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