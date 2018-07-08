Хорватский агент: "Думаю, мы легко обыграем Англию, а дальше посмотрим, что будет в финале"

Хорватский агент Младен Клишкиниц поделился с "СЭ" впечатлениями после матча 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия (2:2, 3:4 пен.).

- Хорватия играла как настоящая команда – очень горжусь тем, что мы прошли дальше! – сказал Клишкиниц. – Играли один за всех, и все – за одного. Именно это и дало результат после 120 минут тяжелого матча. Думаю, мы легко обыграем Англию, а дальше посмотрим, что будет в финале. Россия хорошо сражалась, особенно мне понравился Артем Дзюба своей манерой игры. (Игорь НОВИКОВ)

Сборная Хорватии встретится с Англией в полуфинале чемпионата мира (11 июля, "Лужники").

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