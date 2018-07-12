Хорватский агент: "Английские игроки вели себя высокомерно. Но чемпионами мира им не стать"

Хорватский агент Младен Клишкиниц поделился с "СЭ" впечатлениями от матча 1/2 финала чемпионата мира Хорватия – Англия (2:1, в доп. время).

- Это было потрясающе! Всегда сложно отыграться, когда уступаешь в такой встрече - пусть даже со счетом 0:1, - отметил Клишкиниц. – Но английские игроки вели себя так высокомерно, предрекая себе выход в финал. Думаю, в какой-то степени это помешало им – теперь они не станут чемпионами мира. А мы вышли в финал, где нас ждет очень непростой матч с Франицей. Однако убежден, что можем победить и французов. (Игорь НОВИКОВ)

Матч Франция – Хорватия пройдет 15 июля (Москва, Лужники, 18.00).

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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