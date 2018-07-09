Хорватские СМИ осудили поступок Виды: "Это прямая провокация"

Хорватский футбольный союз (HNS) предостерег игроков национальной команды от высказываний, которые могут иметь политический подтекст. Так в организации отреагировали на поступок защитника Домагоя Виды, который после четвертьфинала ЧМ-2018 против России (2:2, 4:3 по пен.) на камеру выкрикнул лозунг "Слава Украине". Обращение он записал совместно с Огненом Вукоевичем, с которым ранее играл за киевское "Динамо".

Кроме того, осудили действия игроков и хорватские СМИ. Портал sportarena.hr указал, что этот поступок можно интерпретировать как "прямую провокацию" из-за того, что между Россией и официальными властями Украины натянуттые отношения.

Другой сайт - dnevno.hr - назвал действия хорватов "поступком на грани". Index.hr отмечает, что Вида и Вукоевич подверглись критике в Хорватии из-за того, что могли получить наказание от ФИФА.

Международная федерация футбола (ФИФА) не применила к Виде никаких санкций, но вынесла ему предупреждение. Сам игрок заявил, что его высказывание не имело политического окраса.

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