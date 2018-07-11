Хорватские пожарные поехали на вызов и не увидели гол. Уморительное видео

Пожарная охрана Загреба выпустила шуточное видео в поддержку сборной Хорватии по футболу перед полуфиналом чемпионата мира против Англии. В ролике пожарная команда смотрит матч чемпионата мира-2018, но вынуждена прервать просмотр из-за вызова. Когда они уезжают, сборная Хорватии забивает гол, который видят только несколько оставшихся в пожарной части сотрудников.

"Сегодня будет жаркий матч чемпионата мира. Мы не горим на работе, но имеем дело с огнем. Будьте осторожны при использовании факелов и пиротехники, чтоб мы наконец-то увидели "огонь", - скаламбурила пресс-служба в описании видео.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) // Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь