22:12 13 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хорватские перекупщики продают билеты на финал ЧМ-2018 в 10 раз дороже номинала


Официально купить билеты на финал чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Франции уже нельзя.

Хорватский футбольный союз запросил у ФИФА дополнительную квоту, а пока тысячи фанатов ждут решения этого вопроса, цены на билеты на черном рынке резко возросли, сейчас они варьируются от 1,5 тысячи евро и до 10,5 (предоставляет место в VIP-зоне, включая еду и напитки).

Таким образом, хорватские перекупщики увеличили исходную цену билетов на финальный матч больше, чем в 10 раз. 

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5372564

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