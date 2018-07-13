Хорватские перекупщики продают билеты на финал ЧМ-2018 в 10 раз дороже номинала

Официально купить билеты на финал чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Франции уже нельзя.
Хорватский футбольный союз запросил у ФИФА дополнительную квоту, а пока тысячи фанатов ждут решения этого вопроса, цены на билеты на черном рынке резко возросли, сейчас они варьируются от 1,5 тысячи евро и до 10,5 (предоставляет место в VIP-зоне, включая еду и напитки).
Таким образом, хорватские перекупщики увеличили исходную цену билетов на финальный матч больше, чем в 10 раз.
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)
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