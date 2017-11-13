Хорватия вышла на чемпионат мира-2018

Сборная Хорватии вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018. В ответном стыковом матче отборочного турнира хорваты на выезде сыграли вничью с Грецией (0:0). Первая игра в Загребе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. Отметим, что встречу Пирее полузащитник "Спартака" Марио Пашалич провел на скамейке запасных.
Таким образом, команда под руководством Златко Далича стала 28-м участником финальной стадии чемпионата мира. Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис и Швейцария.
Предстоящий чемпионат мира в России станет пятым для Хорватии. В 1998 хорваты стали бронзовыми призерами ЧМ во Франции.
Чемпионат мира-2018
Европа
Стыковые матчи
Ответный матч
Греция - Хорватия - 0:0
Греция: Карнезис, Торосидис, Манолас, Папастатопулос, Рецос, Зека, Тзиолис, Тахцидис, Бакасетас (Янниотас, 59), Христодулопулос (Фортунис, 59), Митроглу (Пелкас, 80).
Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Манджукич, Брозович, Ракитич, Модрич (Митрович, 90+1), Перишич (Ребич, 86), Н.Калинич (Крамарич, 78).
Предупреждение: Тахцидис, 24.
Судья: Кайперс (Голландия).
12 ноября. Пирей. Стадион Georgios Karaiskakis.
Первый матч - 1:4
Трансляция матча Греция – Хорватия //
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01:28
Генри Морган
Мощно сыграли дома. А на выезде неплохо держались. Могут и далеко пройти. В полуфинале в 1998 году уже играли. Особенно, если с нами в группу попадут.)))))
01:10
Thomas_Boy_
От хорватов жду привычного слива. Они на ЧМ могут даже из группы не выйти.
01:05
Carlos_Valderrama
Сб. Хорватия - классический пример того, что на отборе и в группе могут обыграть кого угодно, а плей-офф не для них, в плей-офф они частенько сливаются. Ничего не жду от хорватов.
00:57
Pablo_75
От хорватов жду чего-то серьёзного. На двух последних чемпионатах им несколько не повезло. На ЧМ-14 попали в очень сложную группу с Бразилией и Мексикой (и, кстати, бразильцы забили очень сомнительный пенальти). На Евро-16 с Португалией имели убойные моменты, и пропустили на последней минуте. В принципе - очень классная команда...
00:50