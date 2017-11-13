Хорватия вышла на чемпионат мира-2018

Сборная Хорватии вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018. В ответном стыковом матче отборочного турнира хорваты на выезде сыграли вничью с Грецией (0:0). Первая игра в Загребе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. Отметим, что встречу Пирее полузащитник "Спартака" Марио Пашалич провел на скамейке запасных.

Таким образом, команда под руководством Златко Далича стала 28-м участником финальной стадии чемпионата мира. Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис и Швейцария.

Предстоящий чемпионат мира в России станет пятым для Хорватии. В 1998 хорваты стали бронзовыми призерами ЧМ во Франции.

Чемпионат мира-2018

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Стыковые матчи

Ответный матч

Греция - Хорватия - 0:0

Греция: Карнезис, Торосидис, Манолас, Папастатопулос, Рецос, Зека, Тзиолис, Тахцидис, Бакасетас (Янниотас, 59), Христодулопулос (Фортунис, 59), Митроглу (Пелкас, 80).

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Манджукич, Брозович, Ракитич, Модрич (Митрович, 90+1), Перишич (Ребич, 86), Н.Калинич (Крамарич, 78).

Предупреждение: Тахцидис, 24.

Судья: Кайперс (Голландия).

12 ноября. Пирей. Стадион Georgios Karaiskakis.

Первый матч - 1:4

Трансляция матча Греция – Хорватия //

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