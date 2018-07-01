Хорватия второй раз в истории вышла в четвертьфинал ЧМ. В прошлый раз была бронза

Сборная Хорватии во второй раз в истории вышла в финальную стадию чемпионата мира. В 1/8 финала ЧМ-2018 хорваты в серии пенальти обыграли Данию (1:1, пенальти - 3:2). Предыдущий раз им это удалось сделать на дебютном чемпионате мира в 1998 году. В результате хорваты дошли до полуфинала и завоевали бронзу, а Давор Шукер стал лучшим бомбардиром турнира.

До ЧМ-1998 хорваты не участвовали в чемпионатах мира, поскольку были частью Югославии. На ЧМ-2002, 2006 и 2014 они вышли из группы, а на чемпионат мира-2010 вообще не попали.