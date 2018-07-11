Хорватия - вторая в истории, кто сыграет третий 120-минутный матч ЧМ подряд. Первой была Англия

Основное время матча 1/2 финала чемпионата мира Хорватия - Англия завершилось вничью - 1:1. Таким образом, хорваты проведут третью подряд игру с дополнительным временем. В 1/8 финала они обыграли Данию (1:1, пенальти - 3:2), а в четвертьфинале - Россию (2:2, пенальти - 4:3).

Это всего второй случай в истории, когда одна команда проводит три 120-минутных игры подряд. Первой стала как раз Англия на чемпионате мира-1990. В 1/8 финала англичане обыграли Бельгию (1:0), в четвертьфинале - Камерун (3:2), а в полуфинале по пенальти уступили Германии (1:1, пенальти - 3:4).

Три матча по 120 минут также играли Бельгия в 1986 году и Аргентина в 2014-м, но у этих команд игры с дополнительным временем были не подряд.

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