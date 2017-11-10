Хорватия разгромила Грецию

Первый стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира-2018 между Хорватией и Грецией завершился крупной победой хозяев поля – 4:1. На голы полузащитника Луки Модрича, а также нападающих Николы Калинича, Ивана Перишича и Андрея Крамарича греки ответили только точным ударом защитника Сократиса Папастатопулоса.
Отметим, что на 89-й минуте встречи на поле вышел полузащитник "Спартака" Марио Пашалич, сменивший Луку Модрича.
Ответная встреча в Греции состоится 12 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.
Чемпионат мира-2018
Европа
Стыковые матчи
Первый матч
Хорватия - Греция - 4:1 (3:1)
Голы: Модрич, 13 - с пенальти (1:0). Н.Калинич, 19 (2:0). Папастатопулос, 30 (2:1). Перишич, 33 (3:1). Крамарич, 49 (4:1).
Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Крамарич (Влашич, 82), Брозович, Ракитич, Модрич (Пашалич, 89), Перишич, Н.Калинич (Ребич, 76).
Греция: Карнезис, Маниатис (Рецос, 46), Пападопулос, Папастатопулос, Тзавеллас, Зека, Самарис (Тахцидис, 62), Тзиолис, Фортунис, Стафилидис (Бакасетас, 71), Митроглу.
Предупреждения: Карнезис, 12. Зека, 21. Бакасетас, 79.
Судья: Рокки (Италия).
9 ноября. Загреб. Стадион Maksimir.
- Спартак (футбол)
- Сборная Греции (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Лука Модрич
- Никола Калинич
- Сократис Папастатопулос
- Иван Перишич
- Андрей Крамарич
- Марио Пашалич
novowret1
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/melnikof
00:49