Хорватия разгромила Грецию

Первый стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира-2018 между Хорватией и Грецией завершился крупной победой хозяев поля – 4:1. На голы полузащитника Луки Модрича, а также нападающих Николы Калинича, Ивана Перишича и Андрея Крамарича греки ответили только точным ударом защитника Сократиса Папастатопулоса.

Отметим, что на 89-й минуте встречи на поле вышел полузащитник "Спартака" Марио Пашалич, сменивший Луку Модрича.

Ответная встреча в Греции состоится 12 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018

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Первый матч

Хорватия - Греция - 4:1 (3:1)

Голы: Модрич, 13 - с пенальти (1:0). Н.Калинич, 19 (2:0). Папастатопулос, 30 (2:1). Перишич, 33 (3:1). Крамарич, 49 (4:1).

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Крамарич (Влашич, 82), Брозович, Ракитич, Модрич (Пашалич, 89), Перишич, Н.Калинич (Ребич, 76).

Греция: Карнезис, Маниатис (Рецос, 46), Пападопулос, Папастатопулос, Тзавеллас, Зека, Самарис (Тахцидис, 62), Тзиолис, Фортунис, Стафилидис (Бакасетас, 71), Митроглу.

Предупреждения: Карнезис, 12. Зека, 21. Бакасетас, 79.

Судья: Рокки (Италия).

9 ноября. Загреб. Стадион Maksimir.

Трансляция матча Хорватия – Греция