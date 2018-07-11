Хорватия победила Англию и вышла в финал ЧМ-2018

Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира обыграла Англию (2:1 д.в.) и впервые в своей истории вышла в финал турнира.

Уже на 5-й минуте защитник англичан Киран Триппьер открыл счет прямым ударом со штрафного. В середине второго тайма Иван Перишич сделал счет 1:1.

Победу хорватам в дополнительное время принес Марио Манджукич.

В концовке встречи на замену вышел защитник "Локомотива" Ведрана Чорлука.

Отметим, что Хорватия стала второй командой в истории, которая сыграла третий 120-минутный матч ЧМ подряд.

В финале ЧМ-2018 в воскресенье, 15 июля, в Москве, Хорватия сыграет против Франции.

В матче за третье место в субботу, 14 июля, в Санкт-Петербурге, Англия встретится с Бельгией.

Чемпионат мира-2018

1/2 финала

Хорватия – Англия – 2:1 д.в. (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Триппьер, 5 (0:1). Перишич, 68 (1:1). Манджукич, 109 (2:1).

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич (Пиварич, 95), Ребич (Крамарич, 101), Модрич (Бадель, 119), Ракитич, Брозович, Перишич, Манджукич (Чорлука, 115).

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунс, Уокер (Варди, 112), Триппьер, Хендерсон (Дайер, 97), Лингард, Алли, Янг (Роуз, 91), Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 74).

Предупреждения: Манджукич, 48. Уокер, 54. Ребич, 96.

Судьи: ДЖЮНЕЙТ ЧАКЫР, Бахаттин Дуран, Тарык Онгун (все Турция).

ВАР: Маккели (Голландия). Данкерт (Германия), Астроса (Чили), Цвайер (Германия).

11 июля. Москва. Стадион "Лужники". 78011 зрителей.

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