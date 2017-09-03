Хорватия обыграла Косово в доигровке отборочного матча ЧМ-2018

Сборная Хорватии на своем поле обыграла Косово в доигровке матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Встреча группы I завершилась со счетом 1:0, автором единственного мяча стал защитник киевского "Динамо" Домагой Вида.

Напомним, встреча должна была состояться накануне, но судья Стефан Юханнессон решил приостановить ее на 22-й минуте из-за сильного дождя, который привел поле стадиона "Максимир" в непригодное для футбола состояние.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа I

Хорватия - Косово - 1:0 (0:0)

Гол: Вида, 74.

Хорватия: Субашич, Ловрен, Вида, Врсалько, Пиварич, Модрич, Ракитич (Бадель, 55), Перишич, Ковачич (Крамарич, 55), Брозович (Калинич, 72), Манджукич.

Косово: Уйкани, Ррахмани, Яшаника, Войвода, Алуши, Бериша, Зенели (Нухиу, 79), Криэциу, Кололли (Пакярада, 70), Рашица, Мурики (Фейзиллаху, 67).Предупреждения: Мурики, 65. Войвода, 83. Пиварич, 90.

Судья: Юханнессон (Швеция).

3 сентября. Загреб. Стадион "Maksimir".