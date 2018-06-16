Хорватия – Нигерия: сборная Идову и Мусы проиграла, Чорлука остался в запасе

Сборная Хорватии в матче чемпионата мира в Калининграде победила Нигерию (2:0).

В первом тайме защитник африканцев Огенекаро Этебо срезал мяч в свои ворота. После перерыва второй мяч с пенальти забил Лука Модрич.

Хорватский защитник "Локомотива" Ведран Чорлука остался в запасе, в составе нигерийцев весь матч отыграл уроженец Санкт-Петербурга Брайн Идову ("Амкар"), нападающий Ахмед Муса ("Лестер"/ЦСКА) вышел на поле во втором тайме.

Чемпионат мира-2018

Группа D

Хорватия – Нигерия – 2:0 (1:0)

Голы: Этебо, 32 - в свои ворота (1:0). Модрич, 71 - с пенальти (2:0).

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ребич (Ковачич, 78), Модрич, Ракитич, Крамарич (Брозович, 60), Перишич, Манджукич (Пьяца, 86).

Нигерия: Узохо, Шеху, Трост-Эконг, Балогун, Идову, Моузес, Ндиди, Этебо, Оби Микел (Сими, 88), Ивоби (Муса, 62), Игало (Ихеаначо, 72).

Предупреждения: Ракитич, 30. Трост-Эконг, 70. Брозович, 89.

Судьи: РИЧЧИ, Ван Гассе, Де Карвалью (все Бразилия).

ВАР: Орсато (Италия). Сампайю (Бразилия), Астроса (Чили), Диаш (Португалия).

16 июня. Калининград. Стадион "Калининград". 31136 зрителей.

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