Прогноз "Фонбет": у Хорватии в три раза больше шансов на победу, чем у Нигерии

16 июня на стадионе "Калининград" сборная Хорватии сыграет со сборной Нигерии в рамках первого тура группы D. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Страховка ставок

Букмекерская компания "Фонбет" вернет все ставки на позиции тайм-матч (П1П2, НП2 и прочие), если Хорватия победит в первом тайме и матче. На то, что Хорватия выиграет в первом тайме и в матче, можно поставить за 2.70, на победу хорватов в первой половине встречи и ничью в основное время – за 16.00, на ничью в первом тайме и победу Хорватии – за 4.50. Коэффициенты на другие позиции тайм-матч смотрите в линии "Фонбет".

Кто победит?

"Фонбет" считает фаворитом встречи сборную Хорватии. На победу хорватов можно поставить за 1.70, на победу Нигерии – за 5.10, на ничью – за 3.70. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 92% выбрали Хорватию, 4% – Нигерию и 4% – ничью.

Сколько забьют голов?

Букмекеры "Фонбет" предполагают, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.72, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.12. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, считает, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 75% игроков, на тотал меньше 2,5 – 25%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на то, что сборная Хорватии не проиграет. Она входит в экспресс на сумму 250 000 рублей. В среднем на матч сборных Хорватии и Нигерии ставят 632 рубля.

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