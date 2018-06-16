20:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хорватия - Нигерия: Идову сыграет с первых минут, Чорлука - в запасе


Сборные Хорватии и Нигерии объявили стартовые составы на матч группового турнира чемпионата мира.

У европейцев матч со скамейки запасных начнет защитник "Локомотива" Ведран Чорлука. У африканцев с первых минут сыграет защитник "Амкара" Брайн Идову, экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса не вошел в стартовый состав.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Перишич, Ловрен, Ракитич, Крамарич, Модрич, Манджукич, Ребич, Вида.

Нигерия: Узохо, Идову, Ндиди, Эконг, Балогун, Этебо, Игало, Оби Микел, Мозес, Шеху, Ивоби.

 Хорватия - Нигерия: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 22.00 (время московское) 

Хорватия - Нигерия

 

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