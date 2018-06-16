Хорватия - Нигерия: Идову сыграет с первых минут, Чорлука - в запасе

Сборные Хорватии и Нигерии объявили стартовые составы на матч группового турнира чемпионата мира.
У европейцев матч со скамейки запасных начнет защитник "Локомотива" Ведран Чорлука. У африканцев с первых минут сыграет защитник "Амкара" Брайн Идову, экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса не вошел в стартовый состав.
Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Перишич, Ловрен, Ракитич, Крамарич, Модрич, Манджукич, Ребич, Вида.
Нигерия: Узохо, Идову, Ндиди, Эконг, Балогун, Этебо, Игало, Оби Микел, Мозес, Шеху, Ивоби.
Хорватия - Нигерия: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 22.00 (время московское)
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Ахмед Муса
- Ведран Чорлука
- Брайн Идову