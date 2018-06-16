Хорватия - Нигерия: прогноз букмекеров

В субботу, 16 июня, в Калининграде пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. На стадионе "Калининград" сыграют сборные Хорватии и Нигерии. Начало встречи – 22.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Хорватии на победу с коэффициентом 1,71, на ничью – 3,68, а успех Нигерии – 5,61.

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Хорватия – Нигерия: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (время московское)