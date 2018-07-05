Хорватия напоминает Трефилову Германию

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов в интервью "СЭ" поделился мнением о Хорватии. По словам заслуженного специалиста, подопечные Златко Далича высоко котируются в Европе.

– Что думаете о четвертьфинале с Хорватией?



– Сначала мне казалось, что именно эта команда нам больше всего по зубам. Но, посмотрев их игры, увидел, какая это сила. В хорошем состоянии они напоминают мне Германию. Все четко, распланировано, исполнители, которые котируются в Европе. Но я верю в наших.



Черчесову удалось создать боевой коллектив. В этом наша надежда. В технике исполнения элементов мы отстаем. Чуть-чуть. Лет на 20. Шучу, конечно. Я очень хочу, чтобы мы прошли хорватов. (Владимир ИВАНОВ)



Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Полная версия интервью с Евгением Трефиловым - в пятницу утром