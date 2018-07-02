Хорватия - Дания: почему арбитр не удалил Йергенсена?

На 114-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира Хорватия – Дания арбитр Нестор Питана назначил пенальти в ворота датчан и вынес предупреждение Матиасу Йергенсену, лишившему Анте Ребича явной возможности забить гол. У некоторых возник вопрос, почему судья не удалил датского игрока.

Хорватия - Дания. Фото "СЭ"

Хорватия - Дания. Фото "СЭ"

Дело в том, что в соответствии с правилами игрок должен быть предупрежден, а не удален, если он, находясь в пределах штрафной площади, лишил соперника явной возможности забить гол с помощью нарушения, при котором присутствовала попытка сыграть в мяч. Именно такая ситуация и произошла в матче в Нижнем Новгороде. Йергенсен пытался выбить мяч ногой, но сфолил.

Хорватия - Дания. Фото "СЭ"

Питана поступил правильно, указав на 11-метровую отметку и достав желтую карточку для нарушителя. (Александр БОБРОВ)

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