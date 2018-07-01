Хорватия - Дания: прогноз букмекеров

В воскресенье, 1 июля, в Нижнем Новгороде пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 Хорватия – Дания. Игру принимает стадион "Нижний Новгород". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на успех Хорватии с коэффициентом 1,39, а Дании – 3,03.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Хорватия – Дания: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 21.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь