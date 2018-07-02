Хорватия - Дания - 1:1, пенальти - 3:2. Видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2018

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 сборная Хорватии победила Данию в Нижнем Новгороде. Счет игры – 1:1 в основное и дополнительное время, в серии пенальти хорваты взяли верх – 3:2.

В начале игры соперники обменялись голами. Матиас Йергенсен забил у датчан на 1-й минуте, Марио Манджукич сравнял счет на 4-й. На 116-й минуте Лука Модрич не реализовал пенальти.

В послематчевой серии голкипер сборной Дании Каспер Шмайхель отразил еще два удара соперника. Однако его визави Даниэль Субашич взял три пенальти.

Видеообзор матча Хорватия – Дания можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.

Хорватия стала соперником сборной России в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Он состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало - 21.00.

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