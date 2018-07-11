Хорватия - Англия: Вида сыграет с первых минут

Стал известен состав сборной Хорватии на полуфинал чемпионата мира-2018 против Англии. По сравнению с игрой 1/4 финала против России (2:2, пенальти 4:3) в стартовом составе произошло одно изменение - Андрея Крамарича заменил Марсело Брозович. Вратарь Даниэль Субашич, которому неоднократно оказывали помощь в игре с Россией, выйдет с первых минут.

Также с первых минут появится Домагой Вида, которому ФИФА выписала предупреждение за видеоролик со словами "Слава Украине!".

Полностью стартовый состав хорватов выглядит следующим образом: Субашич - Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич - Модрич, Ракитич - Ребич, Брозович, Перишич - Манджукич.

Матч Хорватия - Англия пройдет на московском стадионе "Лужники" и начнется в 21.00 по московскому времени.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 1/2 финала, анонс матча

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) // Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь