Хорватия - Англия: прямая трансляция – в 21.00, видео

Сегодня на чемпионате мира в России состоится второй полуфинал между Хорватией и Англией. Эта встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 21.00 по местному времени. Накануне, напомним, a главный матч турнира вышла Франция, которая с минимальным счетом победила Бельгию.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Хорватия - Англия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Хорватия - Англия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!