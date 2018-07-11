Хорватия - Англия: прогноз букмекеров

В среду, 11 июля, в Москве пройдет матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу-2018 Хорватия – Англия. Игру принимает стадион "Лужники". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на успех Хорватии с коэффициентом 2,31, а Англии – 1,62.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Уверен, что назовешь чемпиона? Коэффициенты Winline – здесь.

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь