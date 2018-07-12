Хорватия - 13-й финалист чемпионата мира. Вот, кто еще играл в финале

Сборная Хорватии после победы над Англией (2:1 д.в.) стала 13-й командой, вышедшей в финал чемпионата мира.
Рекорд принадлежит Германии, которая играла решающий матч восемь раз. Ближайший соперник "шашечных" – Франция – выходила в финал три раза. В 1998 году она взяла титул, обыграв Бразилию, а в 2006-м – уступили по пенальти Италии.
В 1950 году Уругвай стал чемпионом мира по результатам кругового турнира, не играя финальный матч. (Кирилл БУРДАКОВ)
Все финалисты чемпионатов мира
|
Команда
|
Финалы
|
Победы
|
8 (1954*, 1966, 1974*, 1982, 1986, 1990*, 2002, 2014*)
|
4
|
6 (1958*, 1962*, 1970*, 1994*, 1998, 2002*)
|
5
|
6 (1934*, 1938*, 1970, 1982*, 1994, 2006*)
|
4
|
5 (1930, 1978*, 1986*, 1990, 2014)
|
2
|
3 (1998*, 2006, 2018)
|
1
|
3 (1974, 1978, 2010)
|
0
|
2 (1934, 1962)
|
0
|
2 (1938, 1954)
|
0
|
1 (1930*)
|
1
|
1 (2010*)
|
1
|
1 (1966*)
|
1
|
1 (1958)
|
0
|
1 (2018)
|
0
* Победные финалы.
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