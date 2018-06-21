Хорхе Сампаоли: "Поражение от Хорватии - моя ответственность"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли взял на себя ответственность за поражение в матче со сборной Хорватии (0:3) на ЧМ-2018.

- Мы очень разочарованы. Это моя ответственность. Как тренер я отвечаю за результат. Но индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам, - сказал Сампаоли. - Хорватия завладела инициативой, и мы уже ничего не могли изменить. Конечно, это очень болезненное поражение, но мы должны оставаться командой. Мой состав на матч, мой проект не сработал. Я уже давно работаю тренером и осознаю ответственность перед своей страной. Все, что нам остается, биться в последнем матче, цепляться за любой шанс. Мы не смогли оказать давления на Хорватию и позволили ей чувствовать себя комфортно.

В составе победителей отличились Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич. Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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