Хорхе Сампаоли: "Победим Исландию и докажем, что Аргентина является одной из сильнейших сборных в мире"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что его команда здорово готова к первому матчу против Исландии. Также он сказал, что скоро мы сможем увидеть качественное взаимодействие Месси и Агуэро, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Почему Месси никогда не появляется на пресс-конференцияхне пресс-конференциях? - сразу задали вопрос главному тренеру, который появился в зале с малоизвестным защитником "Аякса" Николасом Тальяфико.

- Я не принимаю решение, кто придет на пресс-конференцию, а кто – нет. Лучше вам спросить кого-то другого.

- Как готовы психологически к матчу?

- Мы готовились 20 дней, это дало нам возможность здорово поработать, стать сплоченным коллективом. Нас вдохновляет то, что мы увидели во время тренировок. Ждем чемпионат мира с нетерпением. У нас очень сильная и единая команда. За последний месяц у нас появилась возможность отточить все, на что не хватало времени раньше. Мы уверены в себе и убеждены в том, что победим. Это поможет нам доказать, что мы одна из сильнейших сборных в мире.

- Игроки Исландии очень высокие. Как с ними будете справляться?

- Когда разрабатываешь свою стратегию, нельзя учитывать только такой элемент, как рост. Мы можем компенсировать это за счет других вещей.

- Что должно случиться завтра, что Месси и Агуэро вышли вместе?

- С нетерпением жду, когда они смогут качественно взаимодействовать. Мы работали над этим. Надеюсь, скоро это станет реальностью.



Матч между сборными Аргентины и Исландии пройдет 16 июня, начало - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры Аргентина - Исландия.

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