Хорхе Сампаоли: "От матча с Уругваем у нас остался неприятный осадок, мы надеялись на победу"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая (0:0) отметил, что его команда не ожидала, что соперник будет так прижиматься к воротам. Он также добавил, что результат его расстроил, так как аргентинцы настраивались на победу.

– Нам была необходима победа, если учитывать ситуацию в турнирной таблице. Нам было тяжело противостоять сопернику, который постарался закрыть все пути к своим воротам, – цитирует Ole Сампаоли. – Мы не ожидали, что сборная Уругвая будет так прижиматься к своим воротам. От матча у нас остался неприятный осадок, так как мы надеялись на победу. Теперь нужно побеждать Венесуэлу.

Сборная Аргентины занимает пятое место в турнирной таблице после 15 игр. Следующий матч команда проведет против Венесуэлы 6 сентября.