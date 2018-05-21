Хорхе Сампаоли – о заявке на ЧМ: "Эти игроки больше всего подходили к нашему стилю игры"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, как выбирал игроков для итоговой заявки на чемпионат мира. Состав латиноамериканской команды был оглашен сегодня.

- Мы утвердили эту заявку после долгого и тщательного анализа, - приводит Football Italia слова Сампаоли. - Игроки, которых я вызвал, больше всего подходили к нашему стилю игры. Например, мы вызвали Кристиана Ансальди, потому что он универсальный защитник и может играть на обоих флангах.

Напомним, Аргентина сыграет в группе D со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).

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